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Дома и купол церкви XVII века сгорели в заброшенной деревне в Поморье

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В заброшенной деревне в Красноборском районе Архангельской области сгорели дома и купол церкви XVII века.

Пресс-служба главного управления МЧС по региону сообщает, что пожар произошел в среду в деревне Цивозерский Погост. На постоянной основе в ней не проживают, однако некоторые дома использовались как дачи.

"В результате пожара повреждено 11 домов и 110 га травы, кустов и деревьев", - уточнил заместитель начальника ГУ МЧС по Архангельской области Павел Захаров.

Также сгорел купол заброшенной церкви.

В настоящее время пожар локализован, угроза распространения огня снята. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что тушение осложнялось сильным ветром, засушливой погодой и необходимостью доставлять пожарную технику через реку на пароме. В ликвидации возгорания принимали участие расчеты из соседних населенных пунктов и добровольная пожарная команда деревни Верхняя Уфтюга.

Деревня Цивозерский Погост расположена на правом берегу Северной Двины. В ней находится деревянная церковь Флора и Лавра, построенная в 1658-1660 годах. Сохранилась отдельно стоящая колокольня церкви, которая считается одним из лучших образцов деревянных колоколен Русского Севера.

Архангельская область

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