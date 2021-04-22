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Пожарным удалось спасти колокольню церкви XVII века в поморской деревне

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные смогли спасти колокольню церкви XVII века в деревне Цивозерский Погост Архангельской области, где накануне огонь уничтожил более десятка домов. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Деревянную колокольню 1658 года, уникальный памятник, отстояли. Повреждений она не получила", - сказали в ведомстве.

В то же время сгорел купол расположенной неподалеку церкви, добавили в пресс-службе.

По данным прокуратуры Поморья, пострадала церковь апостолов Петра и Павла, которая признана объектом культурного наследия федерального значения.

Как сообщалось, накануне в заброшенной деревне Цивозерский Погост Красноборского района случился пожар, повредивший 11 домов (это большая часть подворий) и старинную церковь. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара мог стать пал сухой травы.

По факту возгорания в Цивозерском Погосте, а также еще в трех других деревнях, где огонь охватил дома и хозпостройки, началась прокурорская проверка. Представители надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности и готовность населенных пунктов к пожароопасному сезону.

Деревня Цивозерский Погост расположена в правобережье Северной Двины, некоторые дома в ней периодически использовались как дачи. В ней находятся два памятника культурного наследия: церковь Петра и Павла 1856 года и деревянная колокольня Церкви Флора и Лавра 1658 года постройки (сама церковь не сохранилась). Она считается одним из лучших образцов деревянных колоколен Русского Севера.

Архангельская область

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