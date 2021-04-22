Росприроднадзор недоволен ходом устранения нарушений у двух "дочек" Норникеля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор не удовлетворен работой АО "Таймырская топливная компания" и АО "Норильсктрансгаз" (входят в "Норникель") по устранению выявленных в ходе проверок нарушений.

По поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Росприроднадзор провел внеплановые выездные проверки ранее выданных предписаний. В ходе проверок служба установила, что "Таймырская топливная компания" из 115 ранее выявленных нарушений устранила 38, а "Норильсктрансгаз" из 81 нарушения устранил 42.

"Общий итог после проведения проверок оценивается как неудовлетворительный. Сотрудники службы в дальнейшем будут добиваться полного устранения выявленных нарушений природоохранного законодательства",- говорится в сообщении Росприроднадзора.

Служба отмечает, что в Арктической зоне компании эксплуатируют нефтебазы, производственные мощности которых были построены в 50-70-х годах прошлого столетия. "Эксплуатация объектов ведется в отсутствии проектной документации, предусматривающей проведение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, в том числе мероприятий по восстановлению природной среды, рекультивации или консервации земель, защиты от водной и ветровой эрозии, подтопления, загрязнения отходами производства и другого негативного воздействия", - отмечается в пресс-релизе.

АО "Норильсктрансгаз" создано в ноябре 2016 года путем выделения из АО "Норильскгазпром", специализируется на транспортировке газа для потребителей в Норильском промышленном районе (Красноярский край). Система газоснабжения в этом районе является региональной и не имеет выхода в Единую систему газоснабжения России.

АО "Таймырская топливная компания" создано в марте 2001 года, единственный владелец - ГМК "Норникель". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании по РСБУ по итогам 2017 года составила 9,6 млрд рублей, чистая прибыль - 231,2 млн рублей.