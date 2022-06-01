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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

Экологи связали покраснение реки в Норильске со стоками из хвостохранилища

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Норильске инспекторы Минэкологии Красноярского края обследовали реку Далдыкан и ручей без названия, где покраснела вода, сообщила пресс-служба регионального правительства. Проверку провели по просьбам горожан.

"Предварительные результаты осмотра показали, что на изменение цвета воды в водоемах повлияло "хвостохранилище", которое принадлежит промышленному предприятию Норильска. Во время таяния снега вода с территории предприятия вымывает из земель отходы, собирается в ручей и впадает в реку Далдыкан, окрашивая ее в красный цвет", - говорится в сообщении.

Вв Минэкологии края добавили, что водоемы и предприятие подлежат федеральному экологическому надзору. Инспекторы продолжают следить за ситуацией. Результаты будут направлены в Росприроднадзор и природоохранную прокуратору.

"Ежегодно в пик паводковой активности мы фиксируем изменение цвета воды в ряде водоемов. Это происходит из-за интенсивного смыва паводковыми водами частиц грунта с водосборных территорий", - прокомментировала заместитель директора по экологии Заполярного филиала "Норникеля" Галина Велюжинец.

"Особенно наглядно это происходит при аномальных обстоятельствах, таких как раннее и быстрое потепление. На данный момент мы не зафиксировали каких-либо отклонений от обычных для этого времени года показателей", - отметила она.

Норильск Норникель Далдыкан Красноярский край Росприроднадзор
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