В Севастополе россиянина задержали за сотрудничество с украинской разведкой

ФСБ сообщает, что он передавал Украине данные о Черноморском флоте

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Севастополе задержали россиянина, передававшего украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте, сообщили журналистам в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

ФСБ возбудила уголовное дело по признакам государственной измены (ст. 275 УК России). В спецслужбе не привели подробностей спецоперации, а также не раскрыли личность задержанного.

Наказание по статье о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Как сообщило Минобороны РФ, в Крыму на полигоне "Опук" в четверг пройдут крупные учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках внезапной проверки боеготовности.

Там сообщили, что в практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.