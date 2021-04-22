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Корабли ВМФ России вышли в море в районе Крыма на межвидовые учения

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг проведут межвидовые учения на полигоне "Опук" в Крыму. Корабли Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа уже вышли в море в район проведения учений, сообщило Минобороны РФ.

В учениях примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск. В Минобороны РФ не уточнили, какое число личного состава и военной техники будет задействовано в учениях.

По сообщению военных, соединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Подразделения морской пехоты уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах.

Полигон "Опук" находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. По данным Минобороны РФ, возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", высаживать до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря и закрыла с 24 апреля по 31 октября проход через свои территориальные воды для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

В МИД Украины выразили протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали отменить это решение. Госдепартамент США называл предстоящее закрытие РФ части Черного моря эскалацией. МИД РФ призвал не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, заверив, что они никому не угрожают.

Минобороны РФ Черное море Крым Опук

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