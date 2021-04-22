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Самолет британских ВВС проследил за военными учениями РФ в Крыму

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W в четверг совершил длительный полет вдоль морской границы Крыма. Об этом сообщили в соцсетях западные авианаблюдатели, отследившие его по сигналам транспондера.

Как сообщало Минобороны РФ, российские военные в четверг проводят межвидовые учения на полигоне "Опук" в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности. В учениях принимают участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

По имеющимся данным, британский разведчик курсировал вдоль южного побережья Крыма от Севастополя до Керченского пролива, в том числе пролетал к югу от полигона "Опук". При этом он заходил в воздушном пространстве к югу от Крыма, где Россия до 24 апреля ввела ограничение на полеты воздушных судов.

Крым Великобритания

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