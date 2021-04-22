Москалькову переназначили на пост российского омбудсмена

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг переназначила Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ.

Такое решение было принято палатой по итогам рассмотрения кандидатур двух претендентов на пост омбудсмена. За Москалькову проголосовали 367 депутатов.

Наряду с Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в РФ ранее фракция ЛДПР выдвинула своего однопартийца - первого зампреда думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ивана Сухарева. За него проголосовали 50 депутатов.

Фракции "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" ранее выразили полную поддержку Москальковой. Других кандидатур они не выдвигали.

Оба кандидата на заседании изложили свое видение работы на посту омбудсмена и ответили на вопросы депутатов. Голосование прошло тайно.

Ранее кандидатуру Москальковой внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Москалькова стала уполномоченным по правам человека в России 22 апреля 2016 года, сменив на этом посту нынешнюю главу ЦИК Эллу Памфилову. Срок полномочий Москальковой истекал в апреле 2021 года - уполномоченный назначается сроком на пять лет и считается вступившим в должность с момента принесения присяги на заседании нижней палаты парламента. Закон позволяет назначать одного и того же человека уполномоченным на два срока подряд.

Москалькова - депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" с 2007 до 2016 года, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, генерал-майор МВД РФ, доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист РФ.