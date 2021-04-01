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Путин предложил переназначить Москалькову омбудсменом РФ

Путин предложил переназначить Москалькову омбудсменом РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Москалькова родилась 30 мая 1955 года в Витебске. C 1984 она работала в правовой службе министерства внутренних дел СССР, занимавшейся, в том числе, вопросами помилования. В 2007 году была избрана депутатом Госдумы РФ, была членом фракции "Справедливая Россия", заместителем председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.

22 апреля 2016 года стала уполномоченным по правам человека в России, сменив на этом посту нынешнюю главу ЦИК Эллу Памфилову.

Татьяна Москалькова Владимир Путин

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