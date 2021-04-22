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Президент РФ заявил о готовности страны активнее утилизировать попутный газ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия намерена наращивать объемы утилизации попутного газа, продолжит программу экологической модернизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы намерены и далее наращивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики", - сказал Путин, выступая на климатической конференции по видеосвязи.

Президент РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в активизации международных усилий для решения проблемы парниковых газов. "От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты (. . .), считаем, что надежной правовой основой для создания работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН", - сказал президент РФ.

Он заверил, что Россия "со всей серьезностью подходит к реализации своих международных обязательств в данной сфере". "Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение", - отметил Путин.

Он напомнил, что накануне в послании Федеральному Собранию одной из важнейших в контексте социально-экономического развития страны "была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии". "Эта задача, уверен, реализуема", - заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что по сравнению с 1990 годом Россия в два раза уменьшила выбросы - с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. Он объяснил это кардинальной перестройкой российской промышленности и энергетики в последние 20 лет.

"Сейчас, как результат, 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. А уровень эмиссии парниковых газов на АЭС на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой", - заключил Путин.

Владимир Путин

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