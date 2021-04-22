Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Путин допустил преференции иностранным инвесторам в "чистые технологии" в РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при осуществлении проектов в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов. Рассмотреть возможность преференцией даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе, и у нас в стране", - сказал Путин, выступая на Климатическом саммите в режиме видеоконференции.

Завершая выступление, Путин отметил, что Россия "искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблем изменения климата, как и других острых глобальных проблем". "Собственно, этому и должны послужить итоги нынешнего видеосаммита", - сказал президент РФ.

22 апреля открылся двухдневный саммит по вопросам климата в формате видеоконференции. Ранее президент США Джо Байден предложил организовать саммит для обсуждения проблем климата 22-23 апреля в формате видеоконференции. Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ.

Накануне представитель администрации США на брифинге для журналистов по проводимому саммиту уточнила, что все международные лидеры, приглашенные на климатический саммит, будут в нем участвовать.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в России

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

МИД РФ счел, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Москвой

Чешский посол прибыл на Смоленскую площадь

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Владимир Рыжков оштрафован на 20 тысяч рублей за ретвит новости

Структура Мамута потребовала лишить банк "Траст" лицензии

Решение о выводе войск из ЮВО и ЗВО приблизило индекс Мосбиржи к 3600 пунктам

Решение о выводе войск из ЮВО и ЗВО приблизило индекс Мосбиржи к 3600 пунктам

Москалькову переназначили на пост российского омбудсмена

Бывший сотрудник ФСБ Черкалин приговорен к семи годам колонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');