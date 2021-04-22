Путин допустил преференции иностранным инвесторам в "чистые технологии" в РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при осуществлении проектов в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов. Рассмотреть возможность преференцией даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе, и у нас в стране", - сказал Путин, выступая на Климатическом саммите в режиме видеоконференции.

Завершая выступление, Путин отметил, что Россия "искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблем изменения климата, как и других острых глобальных проблем". "Собственно, этому и должны послужить итоги нынешнего видеосаммита", - сказал президент РФ.

22 апреля открылся двухдневный саммит по вопросам климата в формате видеоконференции. Ранее президент США Джо Байден предложил организовать саммит для обсуждения проблем климата 22-23 апреля в формате видеоконференции. Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ.

Накануне представитель администрации США на брифинге для журналистов по проводимому саммиту уточнила, что все международные лидеры, приглашенные на климатический саммит, будут в нем участвовать.