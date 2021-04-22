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Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Общий объем продаж туров на предстоящие майские праздники снизился более чем на 70% по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

При этом Ломидзе указала на резкое увеличение спроса на внутрироссийские курорты за этот период, продажи таких туров выросли на величину от 20 до 50%.

По мнению исполнительного директора АТОР, на динамику продаж повлиял запрет на поездки в Турцию.

"Если бы была Турция, картина была бы иной. Мы провели опрос на сайте, в котором приняли участие 10 тыс. человек. И из них 38% сказали, что планируют майские праздники провести в Турции. Опрос проводился до закрытия сообщения с этой страной. Турция бы сильно подкорректировала общую картину продаж", - считает Ломидзе.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этой стране. Туроператорам запрещено продавать туры в Турцию.

АТОР Турция Майя Ломидзе

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