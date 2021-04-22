Госдуме пожаловались на рост цен на путешествия по России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин направил письма главам Ростуризма, Минтранса и ФАС с просьбой не допустить необоснованного завышения цен на туры и транспорт по внутренним направлениям. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Пайкин отметил, что комитет получает жалобы на необоснованное повышение цен за турпродукт в сфере внутреннего туризма, в том числе в связи с закрытием границ Турции и Танзании.

Он считает, что туристам нужно дать возможность отдохнуть в России не дороже, чем они могли бы это сделать в Турции или в Танзании.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны.

Уже 14 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что СМИ стали сообщать о резком повышении цен на российских курортах и что сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах "все включено". Она призвала профильный комитет Совфеда и ФАС взять на контроль цены на российских курортах.

15 апреля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заверил, что цены на полуострове остались в основном на прежнем уровне, заметно только подорожание в сегменте люкс.

19 апреля в ФАС заявили, что в подорожании расценок отелей Крыма и Кубани нет картельного сговора или недобросовестного поведения и что оно связано только с возросшим спросом на конкурентном рынке.

Также 19 апреля президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин заявил, что в 2021 году большинство трех- и четырехзвездочных гостиниц в Краснодарском крае и Крыму подняли цены в среднем на 20-30%, в других регионах размещение подешевело на 15-40% относительно 2019 года. По его оценке, рост цен наблюдается в пределах нормы, и расценки отельеров отражают увеличение их затрат с учетом подорожания продуктов и расходов на санитарно-эпидемиологические требования.