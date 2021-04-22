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Путин счел идею перенести переговоры по Донбассу в Польшу попыткой уйти от соглашений

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Предложения Киева о переносе переговоров по урегулированию в Донбассе из Минска являются попыткой уклониться от решения конфликта на юго-востоке Украины, считает президент РФ Владимир Путин.

"Белоруссия просто предоставила нам площадку, и вообще никак не вмешивается в этот процесс. (Белоруссия) создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. А если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти", - сказал он на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их (Минские соглашения - ИФ) окончательно", - добавил Путин.

Так он отреагировал на слова главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе - экс-президента Украины Леонида Кравчука, который выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Минска в Польшу.

Владимир Путин Донбасс Минск

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