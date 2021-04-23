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Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева. Он признан виновным в госизмене (ст. 275 УК), сообщили в пресс-службе суда.

Также он признан виновным в подготовке к незаконному экспорту из России или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или оказании услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ч. 1 ст. 30 - ч. 3 ст. 189 УК), а также покушении на контрабанду вооружения, материалов, которые могут использованы при создании оружия или стратегически важных товаров, ресурсов, культурных ценностей, диких животных и биологических ресурсов в составе организованной группы (ч. 3 - ст. 30 - ч. 3 ст. 226.1 УК).

Суд над Воробьевым был закрытым, материалы его дела засекречены. По данным источника "Интерфакса", в ходе следствия он вину не признал.

Как следует из судебных решений, Воробьев - доцент кафедры ракетных двигателей МАИ. Уголовное дело на него завели 14 февраля 2019 года, 15 февраля Воробьева задержали, 16 февраля Мещанский суд по ходатайству ФСБ его арестовал.

Сначала ему вменяли только покушение на контрабанду через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо границу России с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 226.1 УК), следует из решений судов.

О фабуле дела официально не сообщалосью. В одном из судебных решений говорится, что у него есть "обширные, устойчивые связи за пределами территории Российской Федерации, в том числе в Китайской Народной Республике" и он "приискивал возможность выезда в населенные пункты Российской Федерации, которые располагаются в непосредственной близости от российско-китайской государственной границы".

На сайте МАИ говорится, что Воробьев Алексей Геннадьевич - кандидат технических наук, преподаватель дисциплин "расчет и проектирование жидкостных ракетных двигателей", а также "общая теория ракетных и авиационных двигателей", имеет ряд научных публикаций.

МАИ Мосгорсуд ФСБ Алексей Воробьев Китай

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