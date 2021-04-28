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Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по делу о государственной измене.

Согласно данным суда, в среду, 28 апреля, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте гражданина С.С. Кабанова.

По информации суда, мужчине вменяется госизмена (275 УК РФ).

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Согласно Уголовному кодексу, госизмена - это совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России.

Госизмена предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москва

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