Желающие путешествовать обвалили сайт РЖД

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В РЖД признали сбои в работе своего сайта и мобильного приложения и объяснили их резким ростом запросов.

"Единовременно произошел резкий рост поисковых запросов и продаж билетов", - говорится в телеграм-канале компании.

РЖД занимаются устранением неполадок и восстанавливают сервисы.

Сбои начались после объявления о том, что президент Владимир Путин по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой согласился сделать выходными все дни между майскими праздниками. То есть, в России будут отдыхать с 1 по 10 мая и выйдут на работу 11-го числа.