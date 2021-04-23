В Рязани бомж получил 2 года колонии за кражу пожертвований для храма

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Шиловский районный суд в Рязанской области вынес обвинительный приговор 41-летнему мужчине, который в отместку за замечание о выпивке украл из дома священника пожертвования на восстановление храма. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Приговор вынесен по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Как отмечается, при назначении наказания суд учел тяжесть преступления, смягчающие и отягчающие обстоятельства Злоумышленник получил два года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как установил суд, летом прошлого года настоятель храма в селе Срезнево Шиловского района приютил бездомного. Мужчина, уроженец Архангельской области, проживал при церкви. В январе 2021 года, когда настоятель прихода уехал в Москву, он при помощи топора взломал окно в доме священника, проник внутрь, украл собранные прихожанами более 280 тыс. рублей и скрылся.

Предназначенные на восстановление храма деньги мужчина прогулял в Рязани. Тратил их на продукты, алкоголь и свою новую знакомую. Даме он купил телефон, золотое украшение с бриллиантами и одежду. Через два дня преступник явился в отдел полиции и написал явку с повинной.