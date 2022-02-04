Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:01Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 029 005+3 169 772

Подозреваемого в краже из храма пожертвований на пять млн рублей задержали в Петербурге

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже украшений и пожертвований из храма на несколько миллионов рублей, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в совершении этого преступления задержан неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния местный житель", - сказала Волк.

По версии полиции, мужчина в домовом храме в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице разбил стекло над иконой Пресвятой Богородицы, сорвал цепочки с драгоценностями, забрал их и другие пожертвования, после чего скрылся.

По словам Волк, ущерб от кражи предварительно оценен в пять млн рублей.

В связи с инцидентом возбуждено дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Санкт-Петербург

Новости по теме

Новости

Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Что произошло за день: пятница, 4 февраля

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

Российское посольство на Филиппинах сильно повреждено пожаром

Пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться на сбои

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

Прокуратура Кубани проверит причину отказа в лечении ребенка со СМА

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" украли 13 тысяч тонн нефти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });