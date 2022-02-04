Подозреваемого в краже из храма пожертвований на пять млн рублей задержали в Петербурге

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже украшений и пожертвований из храма на несколько миллионов рублей, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в совершении этого преступления задержан неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния местный житель", - сказала Волк.

По версии полиции, мужчина в домовом храме в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице разбил стекло над иконой Пресвятой Богородицы, сорвал цепочки с драгоценностями, забрал их и другие пожертвования, после чего скрылся.

По словам Волк, ущерб от кражи предварительно оценен в пять млн рублей.

В связи с инцидентом возбуждено дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).