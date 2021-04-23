Учебный график школ изменят после объявления 4-7 мая нерабочими днями

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В связи с объявлением 4-7 мая нерабочими днями учреждения среднего образования РФ изменят учебный график, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В соответствии со статьей 28 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" школы внесут изменения в годовой календарный график на 2020-2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ, говорится в сообщении.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить 4-7 мая нерабочими днями для стабилизации эпидситуации по коронавирусу.

В 2021 году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая, которое приходится на понедельник, и с 8 мая по понедельник 10 мая, так как День Победы 9 мая в этом году приходится на воскресенье.