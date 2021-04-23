В преддверии майских каникул в Петербурге запретили посещать леса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге ввели особый противопожарный режим, который продлится до середины лета. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, оно опубликовано на сайте городской администрации.

Режим будет действовать с 26 апреля по 12 июля.

Все это время власти запрещают посещать лесопарки, городские леса, разводить огонь, сжигать там мусор и сухую растительность, а также проводить пожароопасные работы на территории городских парков, скверов, особо охраняемых природных территорий.

"Кроме того, запрещается применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на открытых участках при проведении праздничных и иных массовых мероприятий без согласования с ГУ МЧС", - уточнили в Смольном.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками на фоне пандемии, тем самым продлив выходные дни с 1 по 10 мая.