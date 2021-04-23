Думе предложили признать хулиганством с оружием выходки с файерами

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Четыре депутата во главе с Василием Пискаревым и сенатор Виктор Бондарев внесли в Думу законопроект об ужесточении наказания за покупку и сбыт взрывчатки и патронов в интернете, введении уголовной ответственности за переделку "пневматики" и о признании хулиганством с оружием использование хулиганами пиротехники и файеров.

Законопроект № 1157845-7 содержит поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу.

Интернет как отягчающее обстоятельство

Во-первых, авторы предлагают увеличить максимальные наказания по ст. 222.1 УК о незаконном обороте взрывчатки в интернете. За покупку взрывного устройства или взрывчатого вещества в интернете будет грозить до 12 лет лишения свободы, а за сбыт - до 15 лет. Сейчас использование интернета не является квалифицирующим признаком, а максимальный срок по первой части статьи составляет до пяти лет лишения свободы.

Покупку или продажу в интернете также предлагается рассматривать как более серьезное преступление в связи с продажей оружия и патронов: авторы предлагают в таком случае увеличить максимальное наказание (в рамках ст. 222 УК) за покупку с трех до десяти лет лишения свободы, а за сбыт - с восьми до 12 лет.

Кроме того, предлагается строже наказывать за оборот крупнокалиберного оружия, введя в УК новую статью 222.2 с наказанием до шести лет лишения свободы за покупку без интернета (до 10 лет в интернете) и до 10 лет за сбыт (до 12 лет - через интернет). Сейчас УК не делает различий в калибре оружия и патронов, и максимальное наказание за сбыт и покупку по первой части действующей ст. 222 составляет четыре года лишения свободы.

Переделка пневматики

Авторы законопроекта предлагают сделать уголовным преступлением переделку пневматического оружия, продающегося без специального разрешения.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что МВД фиксирует значительный спрос на "пневматику" с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж. В России продается более 50 тысяч единиц такого оружия в месяц, при этом для его покупки не нужна лицензия. Популярность авторы объясняют то, что его несложно переделать, увеличив его поражающие свойства в десятки раз - до значений, сравнимых с огнестрельным оружием.

Между тем, за незаконное изготовление и продажу "пневматики" с дульной энергией свыше 7,5 Дж сейчас предусмотрена только административная ответственность в виде незначительного штрафа, следует из записки. Законопроектом предлагается ввести за такие действия наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Файеры как оружие

Файеры, дымовые шашки и другую пиротехнику в руках хулиганов поправки к статье "Хулиганство" предлагают считать оружием.

Сейчас, следует из пояснительной записки, хулиганы с зажигательными предметами и веществами зачастую получают лишь административное наказание ввиду позиции судов, которые не всегда расценивают это как признак уголовного преступления. Изменения не только позволят более однозначно подвести такое хулиганство под уголовную статью, но и квалифицировать наличие файеров и шашек как более серьезное преступление - наравне с хулиганством с оружием, с максимальным наказанием в виде лишения свободы до семи лет.