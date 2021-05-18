Поправки об ужесточении выдачи лицензий на оружие прошли I чтение

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1079629-7 о запрете выдачи лицензии на приобретение оружия россиянам с двойной судимостью или задержанных за пьяное вождение и об учете оружия в информационной системе Росгвардии.

Поправки еще в декабре 2020 года в палату внесли семь депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым.

Они вводят новые основания для аннулирования лицензий и разрешений на владение оружием - за его ношение в состоянии алкогольного опьянения, за отказ в доступе Росгвардии к месту хранения оружия для проведения проверки и другие нарушения условий хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и патронов к нему.

Авторы законопроекта предлагают закрепить в законе "Об оружии" (150-ФЗ) обязательный учет всего оружия и патронов в специальной государственной информационной системе, оператором которой назначается Росгвардия. Порядок работы системы дополнительно утвердит правительство.

Владельцев списанного оружия в течение двух недель со дня его приобретения обяжут оповещать об этом Росгвардию. Также владелец любого контролируемого оружия должен будет в течение суток сообщать в Росгвардию о его утере или хищении. Это требование авторы объясняют использованием похищенного и переделанного гражданского и списанного оружия в преступных целях - согласно приведенным в пояснительной записке данным МВД и ФСБ, более 80% изъятого из незаконного оборота за 2015-2020 годы огнестрельного оружия - списанное и снова переоборудованное в боевое.

Также законопроект предлагает запретить публикацию в интернете информацию о способах изготовления взрывчатки, бомб и огнестрельного оружия.

После того, как 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, владевший ружьем на законных основаниях, устроил стрельбу в гимназии и убил девять человек, в Госдуме пообещали рассмотреть дальнейшие меры по ужесточению контроля за оружием. В частности, депутаты могут ввести в законодательство медицинские противопоказания к владению оружием.