В Петербурге суд не стал арестовывать фигуранта дела о призывах к беспорядкам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский суд оставил на свободе под запрет определенных действий Александра Бердникова, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам и насилию, сообщила пресс-служба городских судов.

Задержали его 22 апреля. По версии следствия, с раннего утра 6 февраля до середины дня 7 февраля он с территории Петербурга опубликовал в группе "Отряды гражданской Самообороны России" в Telegram в открытом доступе аудиозаписи с призывами устраивать в России массовые беспорядки, применять насилие, совершать поджоги, уничтожать имущество, применять оружие и оказывать вооруженное сопротивление представителям власти.

Вину он признал частично.

Суд запретил ему выходить из дома с 11 часов вечера до шести утра, общаться со свидетелями и подозреваемыми по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и другими средствами связи.