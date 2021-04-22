В Петербурге задержали распространителя призывов к массовым беспорядкам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан 36-летний уроженец Смоленской области Александр Бердников, сообщили в СКР. Он стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами).

По версии следствия, с 6 по 7 февраля 2021 года в один из мессенджеров с территории Петербурга был выложен в открытый доступ аудиоматериал с призывами к массовым беспорядкам в России, участию в них, насилию над гражданами, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия и вооруженному сопротивлению представителям власти.

Следствие установило, что к публикации материала причастен Бердников.

Его задержали, с ним проводят следственные действия. Меру пресечения ему пока не выбрали.

В этот же день информированный источник "Интерфакса" сообщил, что 21 апреля безработного 40-летнего и ранее судимого петербуржца задержали за призывы в интернете к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму (ч.2 ст.280 УК).

По версии следствия, в феврале 2021 года задержанный выкладывал в телеграм-канале посты и комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. Следствие считает, что "тем самым он призывал других к осуществлению экстремистской деятельности".

При обыске у фигуранта изъято три мобильных телефона, системный блок, жесткий диск, ноутбук, роутер.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, отметил источник агентства. Официальной информацией об этом деле "Интерфакс" не располагает.