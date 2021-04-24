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В Челябинской области ввели особый режим из-за угрозы лесных пожаров

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Челябинской области с 24 апреля вводит особый противопожарный режим практически на всей территории региона в связи с увеличением числа пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

В ведомстве уточняют, что исключение составят Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский и Саткинский районы, а также Верхнеуфалейский, Златоустовский и Усть-Катавский городские округа. На данных территориях особый режим начнет действовать с 1 мая.

Спасатели рассказали, что неблагоприятная обстановка наблюдается уже в ряде муниципалитетов области, где активно горит трава, и огонь нередко переходит на лесные массивы. Так, на 24 апреля в Челябинской области зафиксировано 2 805 пожаров, из них 776 - ландшафтные. Эта цифра уже превышает показатели за аналогичный период прошлого года, отметили в МЧС.

Причиной большинства возгораний в природе, по данным специалистов, остается человеческий фактор.

В период действия особого противопожарного режима в регионе действуют ограничения на посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание порубочных остатков и горючих материалов. Нарушение требований влечет за собой наложение штрафа - на граждан в размере до 4 тыс. руб., на должностных лиц - до 30 тыс. руб., на юрлиц - до 400 тыс. руб.

Специалисты уточняют, что особый режим не запрещает прогулки и занятия спортом в парках и скверах, а также проезд за территорию города к месту отдыха или проживания.

Челябинская область

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