Первый лесной пожар ликвидировали в Томской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание леса произошло на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации в понедельник.

"Первый в этом сезоне лесной пожар был потушен на площади 3,4 га в прошлую субботу на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе. Причина возгорания - традиционное для весеннего сезона сжигание сухой травы", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что площадь сельскохозяйственного пала, пущенного местными жителями, составила 7 га, огонь перекинулся на лес.

Как сообщалось, губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о начале с 20 апреля пожароопасного сезона на территории всех лесничеств региона.