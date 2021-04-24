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Двое детей утонули в искусственном водоеме в Кузбассе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Два мальчика утонул в искусственном водоеме в городе Прокопьевск в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Кузбассу.

Следственные органы возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По предварительным данным, тела мальчиков, которым было пять и 11 лет, нашел мужчина, проходя мимо водоема. Он вытащил детей на берег, но они признаков жизни w;t не подавали.

По предварительным данным, дети могли гулять у водоема. В пресс-службе отметили, что на водной поверхности имеется лед.

Кузбасс Кемеровская область

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