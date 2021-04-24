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Корабль "Прогресс МС-14" сведут с орбиты 29 апреля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рекордная орбитальная миссия транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", которая продлилась больше года, подходит к своему завершению, сообщил в субботу "Роскосмос".

Как говорится на сайте госкорпорации, в соответствии с российской программой полета Международной космической станции 28 апреля в 02:11:30 по московскому времени корабль отстыкуется от модуля "Звезда" российского сегмента МКС.

Согласно предварительным расчетам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), после расстыковки "грузовик" около суток будет находиться на околоземной орбите.

Столь длительное время автономного полета связано с проведением специалистами Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва (входит в "Роскосмос") тестирования новой системы построения ориентации при затоплении, сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что двигательная установка грузового корабля будет включена на торможение в 03:01:28 по Москве 29 апреля. Спустя четыре минуты она завершит работу, и "грузовик" продолжит снижение. В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП в 03:34:23 по московскому времени "Прогресс МС-14" войдет в плотные слои атмосферы Земли.

По данным "Роскосмоса", падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 3 150 км от города Веллингтон и 7 390 км от города Сантьяго.

Корабль "Прогресс МС-14" стартовал с космодрома "Байконур" и причалил к агрегатному отсеку модуля "Звезда" МКС 25 апреля 2020 года.

Прогресс МС-14 МКС Роскосмос

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