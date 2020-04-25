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Корабль "Прогресс" установил рекорд по скорости полета к МКС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-14", прибывший в субботу к МКС, установил рекорд по скорости полета к станции, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Как он написал в своем твиттере, весь полет занял 3 часа 20 минут, назвав это лучшим результатом за все время пилотируемых полетов.

По данным пресс-службы "Роскосмоса" предыдущий рекорд принадлежал кораблю "Прогресс МС-12", которому в 2019 году понадобилось на 30 секунд дольше, чтобы достичь станции.

Грузовик доставил на МКС более 2 тонн грузов различного назначения: 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека - 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, приборы для проведения экспериментов и воду в баках системы "Родник".

Кроме того, на борту космического грузовика находится информация об участниках войны, собранная "Роскосмосом" в рамках акции "Бессмертный полк на МКС".

Полет к МКС прошел по так называемой "сверхбыстрой" двухвитковой схеме: корабль долетел до станции за три с небольшим часа, пристыковавшись к модулю "Звезда".

На борту станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Они прибыли на пилотируемом корабле "Союз МС-16", запущенном с Байконура 9 апреля.

МКС Прогресс Роскосмос Дмитрий Рогозин

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