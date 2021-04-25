Минпросвещения проверит все учебники после критики Путина

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал, что ведомство проведет анализ учебников после того, как в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поднял тему их составления.

"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", - сказал Кравцов в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Выступая в среду, 21 апреля, с посланием Федеральному собранию Путин заявил: "До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас".

Он привели в пример учебники, в которых написано "что угодно, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано".