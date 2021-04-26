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Причиной посадки Ан-26 в "Пулково" названа техническая неисправность

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой Ан-26 аварийно сел в "Пулково" после того, как экипаж сообщил наземным службам о технической неисправности самолета, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС").

Посадка благополучно прошла в 8:36 в понедельник. На борту самолета были четыре члена экипажа. Аварийно-спасательная команда "Пулково" была приведена в полную готовность. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, сказал представитель компании.

Ранее об аварийной посадке Ан-26 с отказавшим двигателем "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его сведениям, самолет летел из Хельсинки, в полете командир экипажа сообщил об отказе левого двигателя и запросил аварийную посадку.

Пулково Хельсинки Петербург Ан-26

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