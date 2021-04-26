Ан-26 с отказавшим двигателем экстренно сел в Петербурге

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в "Пулково", сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Самолет Ан-26 выполнял грузовой рейс из Хельсинки. Однако в полете командир доложил об отказе левого двигателя и запросил аварийную посадку", - сказал собеседник агентства.

Самолет удалось экстренно посадить в аэропорту Санкт-Петербурга несколько минут назад.

На борту был экипаж из 4-х человек и груз.

Никто не пострадал, уточнил источник.