РФПИ и турецкая фармкомпания договорились о производстве "Спутника V"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о начале производства вакцины "Спутник V" в Турции в ближайшие месяцы.

Производить препарат будет турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac, говорится в сообщении РФПИ в понедельник. Она подготовила локализацию производства и планирует начать выпуск "Спутник V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.

Также РФПИ и Viscoran Ilac оказывают поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen Ilac "финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины".