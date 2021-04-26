Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:40Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

Меркель заявила, что Германии стоит закупить "Спутник V" при скором допуске вакцины в ЕС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что если российская вакцина "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время получит допуск в ЕС, то Германии необходимо будет ее закупить.

"Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы "Спутника". Если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - сказала Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с главами регионов ФРГ по поводу вакцин от коронавируса.

"Общеевропейского заказа не будет, федеральное правительство занимается этим самостоятельно", - уточнила канцлер.

Германия Ангела Меркель Спутник V

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха

В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Канцлер Австрии выступил против дополнительных санкций в отношении РФ

Дипломатическое противостояние

Лавров счел "абсолютно здравым" заявление Земана по взрывам в Чехии

СБУ обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС

Дипломатическое противостояние

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте

Итальянскому дипломату предписано покинуть Россию в течение суток

Дипломатическое противостояние

МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата

МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');