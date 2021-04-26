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Обвиняемый в убийстве главы УФСИН Забайкалья арестован

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края взят под стражу по обвинению в убийстве на территории охотничьего хозяйства двух человек, в том числе начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Евгения Шихова.

"Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение по пункту "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений). По ходатайству следствия Ингодинский районный суд взял обвиняемого под стражу на два месяца – до 24 июля", - сообщили "Интерфаксу" в краевом следственном управлении СК РФ.

Представитель этого ведомства добавил, что в день совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в людей без явных причин.

Как сообщалось, Шихов и еще один мужчина были застрелены в охотничьем хозяйстве 24 апреля. По подозрению в совершении преступления задержали 62-летнего мужчину, который неофициально работал сторожем в охотничьем хозяйстве. Задержанный частично признался в совершенном преступлении.

По данным следствия, убийство произошло в охотничьем доме в 50 км от села Урульга Карымского района. Выстрелы были произведены из охотничьего ружья 12-го калибра. Один из пострадавших скончался на месте, второй – по пути в больницу.

Забайкальский край

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