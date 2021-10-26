Обвиняемый в убийстве главы УФСИН Забайкалья в последнем слове не признал вину

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Забайкальского края, генерал-майора Евгения Шихова и бизнесмена Виталия Раздобреева отказался признать вину в суде.

В Забайкальском краевом суде отметили, что во вторник обвиняемому Николаю Макарову перед вынесением приговора было предоставлено последнее слово.

"Я не пойму за что меня судят. Доказательств никаких нет, у меня не было причин убивать. Экспертиз половину не делали, меня судят со слов Новикова (свидетель - ИФ). Я бы хотел, чтоб суд разобрался, откуда были произведены выстрелы и чьи отпечатки пальцев на ружье", - отметил Макаров, чьи слова цитирует пресс-служба суда.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, приговор будет объявлен 28 октября.

Ранее в ходе процесса родные погибших заявили гражданские иски. Марина Шихова попросила суд удовлетворить иск о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, Наталья Раздобреева - 2 млн рублей.

Как сообщалось, Шихов и Раздобреев были застрелены в охотничьем хозяйстве 24 апреля. По подозрению в совершении преступления был задержан 62-летний Макаров, который работал сторожем в охотничьем хозяйстве.

Убийство произошло в охотничьем доме в 50 км от села Урульга Карымского района. Один из пострадавших скончался на месте, второй - по пути в больницу.