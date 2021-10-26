Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Обвиняемый в убийстве главы УФСИН Забайкалья в последнем слове не признал вину

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Забайкальского края, генерал-майора Евгения Шихова и бизнесмена Виталия Раздобреева отказался признать вину в суде.

В Забайкальском краевом суде отметили, что во вторник обвиняемому Николаю Макарову перед вынесением приговора было предоставлено последнее слово.

"Я не пойму за что меня судят. Доказательств никаких нет, у меня не было причин убивать. Экспертиз половину не делали, меня судят со слов Новикова (свидетель - ИФ). Я бы хотел, чтоб суд разобрался, откуда были произведены выстрелы и чьи отпечатки пальцев на ружье", - отметил Макаров, чьи слова цитирует пресс-служба суда.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, приговор будет объявлен 28 октября.

Ранее в ходе процесса родные погибших заявили гражданские иски. Марина Шихова попросила суд удовлетворить иск о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, Наталья Раздобреева - 2 млн рублей.

Как сообщалось, Шихов и Раздобреев были застрелены в охотничьем хозяйстве 24 апреля. По подозрению в совершении преступления был задержан 62-летний Макаров, который работал сторожем в охотничьем хозяйстве.

Убийство произошло в охотничьем доме в 50 км от села Урульга Карымского района. Один из пострадавших скончался на месте, второй - по пути в больницу.

Забайкальский край

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 26 октября

Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах

Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах
Пандемия коронавируса

В Калининградской области ввели локдаун на время нерабочих дней

Суд на год запретил посещать матчи пятерым зрителям игры "Зенит" - "Спартак"

Источник сообщил о спасении всех оказавшихся под завалами в Набережных Челнах

Источник сообщил о спасении всех оказавшихся под завалами в Набережных Челнах

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах

Два брата-подростка пострадали от взрыва газа в доме в Набережных Челнах

"Делимобиль" подал заявку на листинг на "Московской бирже"

Причиной взрыва в Набережных Челнах могла стать утечка газа из шланга

В Набережных Челнах взрывом разрушило несколько квартир в пятиэтажке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });