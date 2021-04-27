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Правительство расширило полномочия Корпорации развития Дальнего Востока

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Функции нескольких ликвидируемых институтов развития (ИР) передадут АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ).

Соответствующее постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет об Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также Фонде развития Дальнего Востока и Арктики. Эти организации ранее работали над улучшением инвестклимата в макрорегионе, оказывали консультативную помощь при переезде и трудоустройстве. Теперь всем этим будет заниматься КРДВ.

Передача функционала проходит в рамках реформы институтов развития, о которой Мишустин объявил в ноябре прошлого года.

Трансформация предусматривает оценку ИР в соответствии с показателями эффективности, укрупнение отдельных институтов, упразднение дублирующего функционала.

Цель преобразований – сделать эти структуры более результативными и переориентировать их на достижение национальных целей, утвержденных президентом России.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики КРДВ

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