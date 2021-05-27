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Экс-директор Иннополиса возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" (Татарстан) Игорь Носов назначен исполняющим обязанности директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Как сообщает Минвостокразвития РФ, до этого Носов занимал должность первого замглавы КРДВ. В 2018-2020 годах новый руководитель корпорации работал заместителем губернатора Нижегородской области. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 2013 по 2018 годы он являлся генеральным директором ОЭЗ "Иннополис". Также возглавлял совет директоров ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан), занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Татарстана.

Решение о назначении и.о. главы КРДВ принято Минвостокразвития.

Ранее структуру возглавлял Эдуард Черкин.

Отмечается, что КРДВ является ключевым институтом развития Дальнего Востока и Арктики, который консолидировал функции нескольких организаций (АНО "Агентство по развитию человеческого капитала" и АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта"), решение о ликвидации которых было принято правительством России в рамках реформы институтов развития.

"Консолидация завершена. Благодарю за проделанную работу Эдуарда Черкина, под руководством которого выстроены и настроены основные бизнес-процессы. Реорганизация системы институтов развития позволит сделать работу корпорации более клиентоориентированной, повысить качество услуг и сервисов, эффективность использования ресурсов, быстрее конвертировать намерения инвесторов в конкретные результаты", - приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По его словам, одной из основных целей КРДВ остается привлечение инвестиций на Дальний Восток и в Арктику.

Иннополис КРДВ Игорь Носов

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