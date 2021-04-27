Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо во вторник в Душанбе.

Чтобы повысить надежность охраны границы в воздушном пространстве, стороны подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО РФ и Таджикистана, сказал Шойгу. "Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение", - добавил российский министр.

Он также лично пригласил представителей министерства обороны Таджикистана на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.

Шойгу также сообщил, что Россия готова увеличить количество таджикских военнослужащих для обучения в военных вузах, ждет воинский контингент республики на стратегических маневрах "Запад-2021".

"Спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре ждем таджикистанский воинский контингент на совместном стратегическом учении "Запад-2021"", - сказал глава Минобороны РФ.

Он отметил, что Россия для укрепления боевого потенциала ВС Таджикистана поставляет республике вооружение и технику, готовит на безвозмездной основе в российских военных вузах квалифицированные кадры для таджикистанской армии.

"В настоящее время у нас обучаются более пятисот ваших военнослужащих, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до тысячи младших специалистов. Готовы увеличить количество как обучаемых, так и специальностей", - сказал министр обороны РФ.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Таджикистан Шерали Мирзо

Новости
Пандемия коронавируса

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

В России 7,7 млн человек полностью привили от COVID-19

Пандемия коронавируса

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах РФ

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах РФ

В России выявили еще 8 053 случая COVID-19

В России выявили еще 8 053 случая COVID-19

Разработчика боевой экипировки "Ратник" передали под управление "Калашникова"

Разработчика боевой экипировки "Ратник" передали под управление "Калашникова"

Осмотревшие Навального врачи высшей категории не обнаружили угрозы его жизни

Более 3,5 тыс. силовиков оцепили несколько рынков под Ростовом-на-Дону

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

Что произошло за день: понедельник, 26 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');