Визит Шойгу в Таджикистан и Узбекистан объяснили рисками из-за вывода войск США из Афганистана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Поездки министра обороны России Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан, где он провел двусторонние переговоры с главами военных ведомств этих республик, обусловлены, прежде всего, озабоченностями в связи с обстановкой, складывающейся в соседнем Афганистане на фоне вывода из страны американских войск, сообщил "Интерфаксу" в среду военно-дипломатический источник.

По его данным, ситуация, которая складывается в Центрально-Азиатском регионе и Средней Азии под влиянием событий в Афганистане, "стала ключевым акцентом в переговорах, которые провел Шойгу со своими коллегами в Душанбе и Бухаре".

"Совершенно очевидно, что объявленный президентом США Джозефом Байденом вывод американских войск из Афганистана станет дополнительным источником экстремизма в Центральной Азии и дестабилизации ситуации в государствах региона", - подчеркнул собеседник агентства.

Нестабильность в Афганистане он назвал ключевым фактором, способным привести к эскалации обстановки в регионе.

"Бандформирования талибов и ИГИЛ ("Талибан" и "Исламское государство", запрещены в РФ) уже активизировали нападения на правительственные войска и представителей власти Афганистана, совершают резонансные теракты. Проводимые под патронажем Вашингтона переговоры между афганским правительством и представителями талибов фактически провалились. И ничто не указывает на то, что ситуация может измениться к лучшему в обозримой перспективе", - отметил источник.

Существенное внимание этой проблематике, по его словам, уделялось и на заседании Совета министров обороны (СМО) стран ОДКБ, которое состоялось в столице Таджикистана 27 апреля.

"Эскалация угроз и вызовов, исходящих из Афганистана, формирует вокруг ОДКБ долгосрочные очаги напряженности с труднопрогнозируемым сценарием развития событий. В связи с этим военные руководители стран ОДКБ на заседании в Душанбе заявили о необходимости консолидировать усилия по защите как национальных, так и коллективных интересов членов Организации. В частности, речь шла о совершенствовании механизма принятия решений для оперативного реагирования на "афганские" угрозы и вызовы", - сказал источник.

Шойгу 26-27 апреля совершил рабочую поездку в Таджикистан. В Душанбе он принял участие в заседании СМО ОДКБ, провел переговоры с министром обороны республики Шерали Мирзо. 28 апреля в рамках визита в Узбекистан в Бухаре состоялась встреча Шойгу с главой оборонного ведомства республики Баходиром Курбановым.