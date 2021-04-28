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В СПЧ создали рабочую группу по закону о борьбе с домашним насилием

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) создал рабочую группу для совершенствования закона о борьбе с домашним насилием. Об этом рассказала председатель постоянной комиссии по личным правам СПЧ Татьяна Мерзлякова.

Она добавила, что закон может быть принят к концу этого года или началу следующего.

"(В России - ИФ) растет количество жертв домашнего насилия. (...) Сам по себе закон, к сожалению, востребован в нашей действительности", - сказала омбудсмен.

"Мы меньше всего думаем о санкциях. Мы еще раз говорим о том, чтобы женщине было куда бежать, чтобы женщина знала хоть какие-то свои возможные действия, которые необходимо предпринять. (...) К глубокому сожалению, вот именно это не воспринимают члены патриархальной, нормальной, что называется, российской семьи. Они говорят, что это за семья, где прописано, на каком расстоянии он (муж - ИФ) должен находиться от жены в какой-то период. Что сделаешь, если жена стала для него раздражителем, если его агрессия переходит через границы", - пояснила Мерзлякова.

По ее словам, также в рабочую группу, созданную в марте текущего года, входят зампредседателя СПЧ Ирина Киркора и член СПЧ Ева Меркачева.

В феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Новые поправки перевели в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой поступок совершен впервые.

В марте текущего года ряд членов СПЧ опубликовал обращение с призывом к безотлагательному возобновлению работы над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия. Глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что закон о борьбе с домашним насилием, вероятнее всего, может быть принят осенью 2021 года новым составом Государственной думы.

СПЧ Татьяна Мерзлякова

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