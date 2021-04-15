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Крашенинников заявил, что закон против домашнего насилия могут принять осенью

Крашенинников заявил, что закон против домашнего насилия могут принять осенью
Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Закон о борьбе с домашним насилием, вероятнее всего, может быть принят осенью новым составом Госдумы, сообщил журналистам глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Скорее всего (закон - ИФ), будет принят уже новым составом Госдумы РФ... Нам не надо дров ломать, мы уже наломали", - сказал Крашенинников в Екатеринбурге в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса" ли может действующий состав Госдумы РФ принять закон.

Он в частности пояснил, что в числе прочих вопросов, "нужно сделать так, чтобы (этот закон - ИФ) не привел к ювенальной юстиции".

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"Второе. Нам надо, конечно, понимать, что с помощью Уголовного кодекса все темы не решишь. Нужно решать вопросы с помощью семейного законодательства, процессуального законодательства, гражданского. Делать упор только на Уголовный кодекс - немыслимо... У нас сейчас большое количество событий в этой теме. Было решение Конституционного суда, потом Верховный суд нам внес по поводу проступков... Это все произошло на прошлой неделе, это надо осмыслить и сделать так, чтобы ситуацию разруливать, а не ухудшать", - отметил Крашенинников.

В феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Новые поправки перевели в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой поступок совершен впервые.

Сейчас в РФ разрабатывается законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

В марте ряд членов СПЧ опубликовал обращение с призывом к безотлагательному возобновлению работы над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия. Они считают, что "каждый день промедления... - это страдания, кровь жертв, их увечья и смерти; речь идет о десятках тысяч граждан нашей страны, к судьбам которых преступно оставаться равнодушными".

9 апреля Конституционный суд РФ признал неконституционной статью, вошедшую в Уголовный кодекс в рамках декриминализации побоев в 2017 году.

Госдума Павел Кршенинников

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