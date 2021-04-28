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В рязанском Рыбном задержали мэра города и его заместителя

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава администрации города Рыбное Рязанской области и его первый заместитель задержаны за подготовку к даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (приготовлении к даче взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, подозреваемые предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей за совершение действий в их интересах.

Действия рыбновских чиновников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Рязанская область

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