Мэр рязанского города Рыбное и его 1-й зам арестованы по делу о взятке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рыбновский районный суд арестовал главу администрации города Рыбное Рязанской области Алексея Полукарова и его первого заместителя Сергея Симакова.

Как сообщила пресс-служба суда, чиновники подозреваются в попытке дачи крупной взятки. Они арестованы до 26 июня 2021 года.

При принятии решения об аресте суд учел личность подозреваемых, повышенную общественную опасность и дерзость преступления, а также риск уклонения их от правосудия.

По данным следствия, Полукаров и Симаков предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей. Действия рыбновских чиновников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.