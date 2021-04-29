Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 621 765+904 893

Мэр рязанского города Рыбное и его 1-й зам арестованы по делу о взятке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рыбновский районный суд арестовал главу администрации города Рыбное Рязанской области Алексея Полукарова и его первого заместителя Сергея Симакова.

Как сообщила пресс-служба суда, чиновники подозреваются в попытке дачи крупной взятки. Они арестованы до 26 июня 2021 года.

При принятии решения об аресте суд учел личность подозреваемых, повышенную общественную опасность и дерзость преступления, а также риск уклонения их от правосудия.

По данным следствия, Полукаров и Симаков предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей. Действия рыбновских чиновников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Рязанская область

Новости по теме

Новости

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Против Навального возбудили дело о посягательстве на права граждан

Против Навального возбудили дело о посягательстве на права граждан

Зазывал на курортах Кубани будут наказывать штрафами

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России превысил отметку в 9,2 тыс. случаев

Суточный COVID-прирост в России превысил отметку в 9,2 тыс. случаев

Волков объявил о роспуске штабов Навального

Волков объявил о роспуске штабов Навального

В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий

В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий

Половина компаний РФ будет работать в объявленный нерабочим период 4-7 мая

Половина компаний РФ будет работать в объявленный нерабочим период 4-7 мая

Что случилось этой ночью: четверг, 29 апреля

Пандемия коронавируса

Центр им. Гамалеи отверг претензии Бразилии к "Спутнику V"

Вузам РФ разрешили перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');