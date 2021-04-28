В СК направят запрос после жестокого убийства волка курганским депутатом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава Росприроднадзора Светлана Радионова инициирует проверки в СКР и прокуратуре после появления в интернете видео, на котором предположительно депутат Курганской облдумы жестоко убивает волка на охоте.

В сети опубликовано видео с охоты с участием депутата Курганской облдумы Дениса Хахалова. Чиновник на снегоходе переехал умирающего волка на снегоходе, демонстративно газует на теле хищника. На фоне слышен смех, участники комментируют происходящее со смертельно раненым животным, в пасть засовывают ружье.

"Этот персонаж, не могу его назвать человеком, добивал волка на охоте снегоходом. Видимо, ему было очень весело смотреть, как уже беззащитный хищник пытался ухватиться за жизнь. Что у таких, как он, в голове?" - написала Радионова в инстаграме.

В свою очередь депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, комментируя видео, что в ближайшее время "живодер" будет исключен из рядов партии.

"Также направим обращение в прокуратуру о проверке его действий на предмет наличия признаков составов уголовного преступления", - добавил Хинштейн.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курганского УМВД, в правоохранительные органы уже поступало обращение областного департамента природных ресурсов с просьбой проверить сведения о незаконной охоте и жестоком обращения с животными. При этом результаты проведенной проверки представитель МВД не раскрыл.