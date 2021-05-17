Путин поручил создать систему реагирования на сигналы о жестоком обращении с животными

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 сентября проверить соблюдение исполнительными властями и организациями требований законодательства в области ответственного обращения с животными.

Российский лидер также подписал перечень поручений, согласно которому правительству поручено обеспечить внесение в законодательство РФ ряда изменений до 1 декабря.

Поправки должны определить особенности владения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, находящимися на их территории. В том числе и по вопросам передачи животных новым владельцам.

Также должна быть регламентирована деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе, соответствующих клубов и ассоциаций.

Поправки должны предусматривать и "внедрение системы реагирования на обращение граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения".

Также законодательством должен определяться порядок передачи в приюты животных, если владелец больше не может животное содержать, или если у него изъяли питомца в случае ненадлежащего обращения.

Правительству РФ совместно с региональными властями поручено обеспечить формирование в обществе ответственного отношения к животным, в том числе создание механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев.