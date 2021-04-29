Садоводы перекрыли ручей и подтопили 40 дач под Новокузнецком

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Уровень вышедшего из берегов ручья в Новокузнецком районе, который накануне днем подтопил около 40 дачных домов, повысился из-за созданного садоводами искусственного водоема. Об этом сообщил журналистам начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Новокузнецкого района Валерий Медведев в четверг.

"Причина (подтопления-ИФ) – талые воды с учетом того, что выпало очень много дождевых осадков. Там был ручей, на котором люди сделали водозабор для полива своих участков, он переполнился, и вода пошла в садовое общество", - сказал Медведев.

Он добавил, что вода размыла небольшой мост, дорогу садового общества, подтопила участки и подошла к фундаментам домов. Предположительно, высокий уровень воды будет сохраняться еще два дня.

Медведев отметил, что подтопленных населенных пунктов, где постоянно проживает население, в районе нет.

Как сообщалось, накануне вечером талые воды и осадки повысили уровень воды в ручье, в результате чего оказались подтоплены около 40 садовых домов в Новокузнецком районе.