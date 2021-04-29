Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 621 765+904 893

Садоводы перекрыли ручей и подтопили 40 дач под Новокузнецком

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Уровень вышедшего из берегов ручья в Новокузнецком районе, который накануне днем подтопил около 40 дачных домов, повысился из-за созданного садоводами искусственного водоема. Об этом сообщил журналистам начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Новокузнецкого района Валерий Медведев в четверг.

"Причина (подтопления-ИФ) – талые воды с учетом того, что выпало очень много дождевых осадков. Там был ручей, на котором люди сделали водозабор для полива своих участков, он переполнился, и вода пошла в садовое общество", - сказал Медведев.

Он добавил, что вода размыла небольшой мост, дорогу садового общества, подтопила участки и подошла к фундаментам домов. Предположительно, высокий уровень воды будет сохраняться еще два дня.

Медведев отметил, что подтопленных населенных пунктов, где постоянно проживает население, в районе нет.

Как сообщалось, накануне вечером талые воды и осадки повысили уровень воды в ручье, в результате чего оказались подтоплены около 40 садовых домов в Новокузнецком районе.

Новокузнецк

Новости

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Против Навального возбудили дело о посягательстве на права граждан

Против Навального возбудили дело о посягательстве на права граждан

Зазывал на курортах Кубани будут наказывать штрафами

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России превысил отметку в 9,2 тыс. случаев

Суточный COVID-прирост в России превысил отметку в 9,2 тыс. случаев

Волков объявил о роспуске штабов Навального

Волков объявил о роспуске штабов Навального

В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий

В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий

Половина компаний РФ будет работать в объявленный нерабочим период 4-7 мая

Половина компаний РФ будет работать в объявленный нерабочим период 4-7 мая

Что случилось этой ночью: четверг, 29 апреля

Пандемия коронавируса

Центр им. Гамалеи отверг претензии Бразилии к "Спутнику V"

Вузам РФ разрешили перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');