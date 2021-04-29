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В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения, введенные в Петербурге в связи с пандемией коронавируса, продлеваются до 30 мая, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

Соответствующие поправки в постановление правительства № 121 подписал губернатор Александр Беглов.

"Также количество зрителей, одновременно присутствующих на спортивных и физкультурных мероприятиях, может составлять не более 75% наполняемости места проведения, но не более 25000 человек, если иное не предусмотрено управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге отменили обязательный перчаточный режим в общественных местах, но продлили масочный.

Петербург коронавирус

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