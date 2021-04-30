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В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом

В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 731 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 8 406 человек, умерли 397 пациентов.

В Москве выявлены еще 2 662 новых случая COVID-19 за сутки, 57 человек умерли, 2 008 выздоровели.

Наименьшее число случаев заражения за сутки зафиксировано в Республике Алтай - пять случаев, три случая в Тыве, ни одного заболевшего в Еврейской АО, Ненецком АО и в Чукотском АО.

Еще 725 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 651 - в Московской области, 230 - в Ростовской области, 171 - в Нижегородской области, 170 - в Самарской области, 155 - в Воронежской области, по 134 новых пациента в Иркутской области, Саратовской области. 115 - в Красноярском крае, 110 - в Свердловской области, по 105 новых пациентов в Якутии, Краснодарском крае. По 104 пациента в Волгоградской области, Челябинской области. 102 - в Пермском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С момента распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 805 тыс. 288 случаев коронавирусной инфекции, 110 128 умерших и 4 млн 427 тыс. 946 выписанных.

Хроника коронавируса. Апрель.

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